Papa: viaggio in Iraq 'un dovere verso terra martoriata' (Di venerdì 5 marzo 2021) "Questo è un viaggio emblematico, un dovere verso una terra martoriata da molti anni". Lo ha detto il Papa salutando i giornalisti sull'aereo che lo ha portato in Iraq per il primo viaggio nella ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 5 marzo 2021) "Questo è unemblematico, ununada molti anni". Lo ha detto ilsalutando i giornalisti sull'aereo che lo ha portato inper il primonella ...

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - Avvenire_Nei : Il - vaticannews_it : #5marzo #PapaInIraq L'analisi del rettore della @UniLUMSA del primo discorso pronunciato da #PapaFrancesco in #Iraq… - NatDeGregorio : RT @amendolaenzo: La visita di Papa Francesco in Iraq è una pausa dalla cronaca e spinge a occuparci della storia. Laici o credenti, il suo… -