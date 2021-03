Papa Francesco in viaggio verso l’Iraq | «Vengo come pellegrino di pace»

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

... diffusa da Antonio Olivieri, ha raccolto oltre 250 firme ed è stata consegnata anei giorni scorsi. Quello che in sostanza si chiede è che il, nella sua visita pastorale in Iraq ...IL VIAGGIO DELIN IRAQ " Siete tutti Fratelli ", questo è il motto voluto fortemente danell'intraprendere il viaggio apostolico in Iraq , il primo extra Ue dall'inizio della ...Abu Dhabi (Agenzia Fides) – Oggi Papa Francesco ha iniziato il viaggio in Iraq, e proprio ieri, il 4 marzo, cadevano i cinque anni esatti dalla strage in cui a Aden, nello Yemen, vennero uccise quattr ...Stampa Papa Francesco è partito questa mattina per l’Iraq. Alle ore 7 e 45, l’aereo A330 è decollato dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma alla volta di Baghdad. Un evento storico, in quanto è la p ...