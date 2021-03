Maturità 2021 al via il 16 giugno: ammissione, materie, voti. Le novità (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le ordinanze sugli esami di Stato, che per i ragazzi di quinta superiore prenderanno il via il prossimo 16 giugno. Confermate le anticipazioni di qualche settimana fa: niente scritti, un’unica prova orale in presenza della durata di un’ora. I 470mila maturandi dovranno discutere un elaborato concordato con i propri professori sulle materie di indirizzo. Ci saranno, lingua e cultura latina e lingua e cultura greca al classico, matematica e fisica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 e lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico. Nelle ordinanze sugli esami di Stato, il Ministero ha definito tutti gli aspetti della Maturità: date, struttura dell’esame, modalità e durata del colloquio, criteri di ammissione, parametri per l’assegnazione del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le ordinanze sugli esami di Stato, che per i ragazzi di quinta superiore prenderanno il via il prossimo 16. Confermate le anticipazioni di qualche settimana fa: niente scritti, un’unica prova orale in presenza della durata di un’ora. I 470mila maturandi dovranno discutere un elaborato concordato con i propri professori sulledi indirizzo. Ci saranno, lingua e cultura latina e lingua e cultura greca al classico, matematica e fisica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 e lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico. Nelle ordinanze sugli esami di Stato, il Ministero ha definito tutti gli aspetti della: date, struttura dell’esame, modalità e durata del colloquio, criteri di, parametri per l’assegnazione del ...

