Maneskin: “Zitti e buoni” è così sbagliato per Sanremo da diventare giusto” (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la vittoria a X-Factor nel 2017 per i Maneskin è stato un successo dopo l’altro. Nel giro di qualche anno si sono affermati nella scena musicale italiana differenziandosi presto per il loro stile inconfondibile. Un lungo tour tra Italia ed Europa di oltre settanta date sold-out, e ora sbarcano per la prima volta sul palco dell’Ariston di Sanremo con il loro nuovo singolo Zitti e buoni. La loro carica continua a conquistare il pubblico, spezza stereotipi di genere e mescola influenze e stili in un mix originale ed unico. Sono provocatori, energici, decisi a raggiungere il proprio sogno senza dover scendere a compromessi. “Zitti e buoni è una dichiarazione d’intenti. Noi siamo questi. Questa è la nostra musica, la nostra strada, il nostro progetto. Nessuno potrà mai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la vittoria a X-Factor nel 2017 per iè stato un successo dopo l’altro. Nel giro di qualche anno si sono affermati nella scena musicale italiana differenziandosi presto per il loro stile inconfondibile. Un lungo tour tra Italia ed Europa di oltre settanta date sold-out, e ora sbarcano per la prima volta sul palco dell’Ariston dicon il loro nuovo singolo. La loro carica continua a conquistare il pubblico, spezza stereotipi di genere e mescola influenze e stili in un mix originale ed unico. Sono provocatori, energici, decisi a raggiungere il proprio sogno senza dover scendere a compromessi. “è una dichiarazione d’intenti. Noi siamo questi. Questa è la nostra musica, la nostra strada, il nostro progetto. Nessuno potrà mai ...

IlContiAndrea : La replica della casa discografica Sony Music alle accuse di presunto plagio del brano dei #Maneskin: 'Abbiamo effe… - Stylesalvami : MANESKIN WHO? SE LA QUEEN ORIETTA DICE CHE SI CHIAMANO NAZISKIN LORO ZITTI E BUONI CAMBIANO NOME OK?OK #Sanremo2021 - about_marlena : RT @ManeskinFanClub: La risposta è sì! Questa sera ascolteremo di nuovo “Zitti e Buoni” dal vivo, direttamente sul palco del Teatro Ariston… - ManeskinFanClub : La risposta è sì! Questa sera ascolteremo di nuovo “Zitti e Buoni” dal vivo, direttamente sul palco del Teatro Aris… - eleutheriana : RT @riviera24: I #Måneskin in gara a #Sanremo2021 con “#Zittiebuoni”: «Vogliamo fare ciò che ci piace e non quello che va di moda» - Un bra… -