Inzaghi “Con Juve serve Lazio perfetta | match decisivo”

(Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La partita di domani arriva nel momento giusto, le due squadre hanno defezioni. E’ una gara decisiva per la classifica e viene dopo la sconfitta di Bologna. Per tenere testa allantus servirà la partita”. Lo ha detto Simonein conferenza alla vigilia dintus-. Il tecnico biancoceleste si è soffermato anche sulla situazione dell’infermeria che in qualche modo ne condizionerà le scelte. “Le assenze di Radu, Luiz Felipe e Lazzari sono difficoltà oggettive. Abbiamo provato qualcosa in allenamento. Domani deciderò con tranquillità”, ha dichiarato, che sul suo futuro sulla panchina dellacontinua a dimostrare grande serenità. “Non c’è nessun problema sul rinnovo. Col presidente c’è sintonia”, ha tagliato corto ...

