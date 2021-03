Il ds del Dortmund sul Klassiker | “Negli ultimi anni confronti impari col Bayern”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia, ha parlato delin programma domani alle 18.30 all’Allianz Arena: “Devo essere sincero:non si sono affrontati alla pariscontri diretti. Guardando la classifica, non sembriamo così lontani dal loro livello ma bisogna ammettere che non abbiamo sempre fatto bella figura contro il. Nessun rancore, è semplicemente la verità”. Foto: twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

panluc : @BritishFootball La stagione attuale del Liverpool somiglia molto a l'ultima di klopp col Borussia Dortmund. La fin… - Texta95_ : @IMattBlaze Sono d'accordo. Sia a Dortmund che a Parigi ha fatto ottime cose, riuscendo sempre a vincere dei trofei… - dragonerossoen1 : @JohSogos Io comprerei quello del Dortmund - sportli26181512 : Dortmund, parla il futuro ds Kehl: 'Haaland resta con noi, è scontato': Sebastian Kehl, dirigente dell'area sportiv… - BombeDiVlad : ??? #BorussiaDortmund: possibile cessione eccellente in estate ?? Le parole del CEO #LeBombeDiVlad #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : del Dortmund

Il mostruoso attaccanteè momentaneamente il capocannoniere di questa stagione con otto gol , e la stampa tedesca è tutta ai suoi piedi, tanto che la Bild ha scritto che Haaland 'gioca ...La suggestione Haaland della Juventus potrebbe scontrarsi contro una concorrenza imbattibile: quellaReal Madrid Dopo nove anni ricchi di successi i bianconeri stanno vivendo la stagione più complicata dell'ultima decade, anche per merito di avversari più agguerriti che mai. La Juventus, però, ...Accostato anche alla Juventus in sede di calciomercato, Erling Haaland, bomber classe 2000 del Borussia Dortmund e della nazionale norvegese, resta tra gli obiettivi dei grandi club europei.In Bundesliga è tempo di Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.