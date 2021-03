Il caffè piace sempre più ai giovani imprenditori Unioncamere-Infocamere | gli under40 guidano il 6 | 5% delle aziende

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il rito delespresso italiano è candidato a Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco e si conferma trait d’union di tradizione storica e nuove generazioni, da nord a sud. Spiccano i dati percentualiraccolti dal GITC: a fine 2020 idetengono il 6,5%imprese del settore, un dato decisamente superiore rispetto alla media nazionalemanifatturiere (5,4%). È più che mai simbolo di italianità nel mondo ilespresso italiano, un’arte ora in lizza per il titolo di Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco. Ad esprimere il giudizio favorevole all’unanimità è il Mipaaf che, in seguito alla richiesta del Gruppo Italiano Torrefattoriassieme a Consorzio di Tutela Del ...