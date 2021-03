Ibrahimovic: ecco chi è l’uomo che ha salvato il “suo” Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiama Franco, e si autodefinisce motociclista della domenica, l’uomo che ieri sera ha permesso ad Ibrahimovic di arrivare a Sanremo Un momento che rimarrà sicuramente negli annali di storia del Festival di Sanremo: Ibrahimovic che, in ritardo per il suo ingresso in scena sul palco dell’Ariston, chiede ad un motociclista di accompagnarlo in riviera. All’inizio può essere sembrata una gag, invece l’uomo che ha letteralmente salvato il Festival di Zlatan (quest’anno ospite fisso della kermesse con Amadeus e Fiorello) non è un’invenzione autoriale: si chiama Franco e questa mattina ha raccontato ai microfoni di Radio Montecarlo la sua avventura da road-movie: “Ieri c’era un traffico impressionante e allora io, nel pomeriggio, ho deciso di uscire in moto: ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiama Franco, e si autodefinisce motociclista della domenica,che ieri sera ha permesso addi arrivare aUn momento che rimarrà sicuramente negli annali di storia del Festival diche, in ritardo per il suo ingresso in scena sul palco dell’Ariston, chiede ad un motociclista di accompagnarlo in riviera. All’inizio può essere sembrata una gag, inveceche ha letteralmenteil Festival di Zlatan (quest’anno ospite fisso della kermesse con Amadeus e Fiorello) non è un’invenzione autoriale: si chiama Franco e questa mattina ha raccontato ai microfoni di Radio Montecarlo la sua avventura da road-movie: “Ieri c’era un traffico impressionante e allora io, nel pomeriggio, ho deciso di uscire in moto: ...

WandaPardini : RT @iltirreno: Ecco chi è il motociclista misterioso che ha dato il passaggio a Ibra - MilanWorldForum : Il motociclista che ha accompagno Ibra:'Ecco come è andata' -) - iltirreno : Ecco chi è il motociclista misterioso che ha dato il passaggio a Ibra - AleSala97 : RT @_DOMENICO_4: Ecco il motociclista che ha aiutato Ibrahimovic #Sanremo2021 - ruiu19 : Tutti scherzano su Ibra in MOTO a Sanremo ma ci sono 3 motivi per cui non c’é nulla da ridere. Ecco quali sono:… -