Gattuso sotto accusa, scelte sbagliate in momenti sbagliati (Di venerdì 5 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport riporta alcune nozioni inerenti alla partita del Napoli a Sassuolo e ritorna sulla scelta di Gattuso per l’ennesimo cambio sbagliato. Gattuso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport riporta alcune nozioni inerenti alla partita del Napoli a Sassuolo e ritorna sulla scelta diper l’ennesimo cambio sbagliato.… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Maksimovic ed Hysaj in scadenza, le scelte di Gattuso sotto i riflettori del patron - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Maksimovic ed Hysaj in scadenza, le scelte di Gattuso sotto i riflettori del patron - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Maksimovic ed Hysaj in scadenza, le scelte di Gattuso sotto i riflettori del patron - apetrazzuolo : GAZZETTA - Maksimovic ed Hysaj in scadenza, le scelte di Gattuso sotto i riflettori del patron - napolimagazine : GAZZETTA - Maksimovic ed Hysaj in scadenza, le scelte di Gattuso sotto i riflettori del patron -