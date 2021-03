(Di venerdì 5 marzo 2021)Digital Entertainment B.V. hato oggi che laGara di Resistenza è disponibile inin Toy, il videogioco esclusivo per piattaforma Apple Arcade. I giocatori potranno sfidarsi nella Gara di Resistenza in una serie infinita di livelli di gioco cercando di rimanere in vita il più a lungo possibile. Questamanterrà alto lo spirito competitivo in quanto i giocatori potranno confrontare i loro punteggi con quelli degli altri giocatori di tutto il mondo! LaGara di Resistenza potrà essere giocata in tre diversi percorsi disponibili: Il Percorso Toy, il Percorso Notturno e il Percorso della Festa. Questi percorsi saranno di due tipi: Lane Stage e Physics Stage. Nel primo ...

tech_gamingit : FROGGER IN TOY TOWN: Konami annuncia una nuova modalità - oOShinobi777Oo : FROGGER IN TOY TOWN: Konami annuncia una nuova modalità -

Ultime Notizie dalla rete : FROGGER TOY

GamerBrain.net

... Patty PursuitinTown Spyder Outlanders Mini Motorways Sociable Soccer 2020 LEGO Builder's Journey WHAT THE GOLF? Speed Demons Agent Intercept CHARRUA SOCCER Butter Royale Ricordiamo che ...... Patty PursuitinTown Spyder Outlanders Mini Motorways Sociable Soccer 2020 LEGO Builder's Journey WHAT THE GOLF? Speed Demons Agent Intercept CHARRUA SOCCER Butter Royale Ricordiamo che ...Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la nuova modalità Gara di Resistenza è disponibile in Frogger in Toy Town, il videogioco esclusivo ...