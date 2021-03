Esibizione a rischio per una delle cantanti di Sanremo 2021? “Sono afona” (VIDEO) (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021: Gaia è afona Il Festival di Sanremo 2021 continua e continuano anche le avversità di questa edizione. Dopo l’isolamento di Irama per la positività di un suo collaboratore e quella di Simona Ventura, che dunque non potrà prendere parte all’ultima serata, proseguono le sventure. Questa sera è prevista la quarta serata, in cui L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 5 marzo 2021): Gaia èIl Festival dicontinua e continuano anche le avversità di questa edizione. Dopo l’isolamento di Irama per la positività di un suo collaboratore e quella di Simona Ventura, che dunque non potrà prendere parte all’ultima serata, proseguono le sventure. Questa sera è prevista la quarta serata, in cui L'articolo proviene da Novella 2000.

capulliarianna : Rischio di non vedere l’esibizione di mio marito, sono fortemente a rischio #Sanremo2021 - DanieleEspa : C'è il serio rischio che vinca non avendo mai cantato in diretta e questa esibizione lo conferma, beh bravo #Sanremo2021 - _iameliss : @ilMenestrelloh Quest’anno ogni esibizione rischio una crisi per gli stacchi della regia - RossOnMars : partiamo benissimo questa sera con una pessima esibizione per problemi tecnici e io che rischio un attacco di cuore… - luipanfilibreda : @filippo2021 @Corriere io ascolto tutto, anche dal vivo. il commento era in generale, per la media delle esibizioni… -