Emma Marrone | in Gucci a Sanremo | «L’abito ha fatto uscire la vera Emma»

(Di venerdì 5 marzo 2021) Libera di esprimersi, di raccontarsi e di lottare da sempre, Emma Marrone è una delle cantautrici italiane più amate e capaci di arrivare al grande pubblico non solo per la sua musica, ma per il principio armonico che sembra legare in maniera indissolubile la sua arte con la sua persona. La ricca dimensione emotiva e narrativa che la caratterizza, è sempre stata manifestata in tutta autenticità e trasparenza, anche nei periodi più difficili: una capacità – e una forza – con cui ha affrontato il palco di Sanremo anche quest’anno, in questo momento storico particolarmente traballante per tutti e, in particolare, per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo. La sua partecipazione, in questo contesto, assume un significato ancora più alto, che Emma ha voluto trasmettere anche attraverso la sua immagine: in occasione della terza serata del Festival, la cantante è apparsa sotto i riflettori insieme ad Achille Lauro in uno spettacolare long dress argentato di Gucci, realizzato esclusivamente per lei, e interamente ricamato in perline argento con drappeggio in cristalli, indossato su un top in tulle nude con paillettes. Una creazione che per lei ha rappresentato un bellissimo medium comunicativo, a partire dal suo vero sé, e di cui ci ha parlato in attesa della quarta serata al Teatro Ariston. Ieri sera è apparsa in uno splendido abito Gucci realizzato appositamente e su misura per lei: come l’ha fatto sentire questa creazione sul palco?