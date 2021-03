Brusaferro | “Bisogna riportare Rt sotto 1 il più rapidamente possibile”

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Il dato dell’indice di contagio Rt a 14 giorni mostra che il nostro Paese ha superato l’1. Questa non è una buona notizia, perché è un indicatore di crescita dei nuovi casi, dell’epidemia. E quindi l’obiettivo è, a livello di Paese e di singole Regioni e Province autonome, riportarlo il più1“. Queste le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silviodurante la conferenza stampa per l’analisi dei dati del monitoraggio regionale di Covid-19? della Cabina Regia.fa anche notare che “quasi tutte le regioni sono con un Rt che supera 1, anche se in alcuni casi il livello più basso dell’intervallo di confidenza è ancora1. Ma questo dato è rilevante ed è un segnale importantissimo di necessita di adozione ...

Agenzia ANSA

intervenire in maniera tempestiva e radicale per contenere le varianti del virus", ha spiegatoimplementare misure contenimento maggiori a partire dalle regioni. "La ..."Interventi radicali e tempestivi contro varianti" "intervenire in maniera tempestiva e radicale per contenere le varianti del virus", ha affermatoimplementare misure di ...Stampa“La variante inglese ha una maggiore trasmissibilità, tra il 35 e il 40%. In attesa della vaccinazione, che sappiamo essere efficace, il punto essenziale è fare in modo di contrastarne la diffus ..."L'incidenza sta aumentando a livello nazionale. Serve un’adozione tempestiva delle misure di mitigazione. Bisogna riportare l’Rt sotto l’1 il più ...