Viaggi | Qantas lancia i «voli misteriosi»

(Di giovedì 4 marzo 2021) L'ultima trovata per provare aare (e risollevare le sorti delle compagnie aeree) in tempi di pandemia da Covid sono i «mistery flights»:che durano massimo due ore, che di mattina portano i passeggeri verso una destinazione sconosciuta e di sera li riportano a casa dopo un'intera giornata di scoperte e divertimento. Praticamente una gita fuori porta, ma in aereo. Sono stati appenati dall'australianaAirlines «per aiutare - scrive in una nota -iatori incalliti a combattere il border blues (la tristezza di rimanere tra i confini, ndr)» mentre ancora le frontiere del Paese sono chiuse per via della pandemia. Il governo australiano, infatti, a causa del rischio delle varianti Covid, ha appena esteso la chiusura dei confini internazionali fino ad almeno il 17 giugno ...

Voli senza destinazione. Avete capito bene. Si parte al mattino e si torna in serata. L'idea è della compagnia australiana Qantas che ha rilanciato un'idea degli anni '90.