Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2021 ore 10 | 30

(Di giovedì 4 marzo 2021)DEL 4 MARZOORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONESU E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA OSTIENSE E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA ETERAMO PERCORRENDO LAFIUMICINO PER UN CANTIERE ATTIVO SI STA IN CODA ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR IN VIA SALARIA PER LAVORI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DIE CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA PRENESTINA ...