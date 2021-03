Verso la Milano Digital Week 2021, Celeste Righi Ricco e la necessità di una transizione sostenibile (Di giovedì 4 marzo 2021) Giovane biologa con una laurea in plants science all’Università di Wageningen in Olanda, Celeste Righi Ricco gira il mondo con un obiettivo, quello di diffondere il più possibile una cultura sostenibile che guardi al futuro dell’agricoltura e dell’ambiente per risolvere problemi come la fame e le diseguaglianze sociali. Ambasciatrice dell’European Climate Pact dell’Unione Europea, Righi Ricco sarà anche fra i protagonisti della prossima Milano Digital Week 2021, che si svolgerà dal 17 al 21 marzo prossimi (tutte le info sul sito ufficiale). All’interno del Ricco palinsesto virtuale di incontri e interventi, centrali più che mai saranno quest’anno i temi della sostenibilità e del ruolo che la tecnologia ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) Giovane biologa con una laurea in plants science all’Università di Wageningen in Olanda,gira il mondo con un obiettivo, quello di diffondere il più possibile una culturache guardi al futuro dell’agricoltura e dell’ambiente per risolvere problemi come la fame e le diseguaglianze sociali. Ambasciatrice dell’European Climate Pact dell’Unione Europea,sarà anche fra i protagonisti della prossima, che si svolgerà dal 17 al 21 marzo prossimi (tutte le info sul sito ufficiale). All’interno delpalinsesto virtuale di incontri e interventi, centrali più che mai saranno quest’anno i temi della sostenibilità e del ruolo che la tecnologia ...

