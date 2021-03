“Squadra di me**a”: Insigne furioso contro i suoi compagni? La precisazione del procuratore (Di giovedì 4 marzo 2021) Ha fatto molto discutere l’uscita dal campo del capitano del Napoli Lorenzo Insigne dopo il pareggio in extremis contro il Sassuolo (con i neroverdi che hanno accuffato il pari al 95? dopo che i partenopei si erano portati in vantaggio al 90? proprio con una rete dal dischetto di Insigne). In molti hanno interpretato il labiale come nel video proposto giusto qui sopra, ma Vincenzo Pisacane – procuratore del fantasista partenopeo – ha parlato a Radio Punto Nuovo e a NapoliMagazine del gesto di stizza ripreso dalle telecamere ed ha smentito che il suo assistito abbia pronunciato quelle parole: “Ci tengo a precisare che non ha insultato nessuno, ma ha imprecato solo contro una partita gettata via all’ultimo istante. Non ha avuto alcun diverbio con Gattuso, ha semplicemente sfogato la sua ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 marzo 2021) Ha fatto molto discutere l’uscita dal campo del capitano del Napoli Lorenzodopo il pareggio in extremisil Sassuolo (con i neroverdi che hanno accuffato il pari al 95? dopo che i partenopei si erano portati in vantaggio al 90? proprio con una rete dal dischetto di). In molti hanno interpretato il labiale come nel video proposto giusto qui sopra, ma Vincenzo Pisacane –del fantasista partenopeo – ha parlato a Radio Punto Nuovo e a NapoliMagazine del gesto di stizza ripreso dalle telecamere ed ha smentito che il suo assistito abbia pronunciato quelle parole: “Ci tengo a precisare che non ha insultato nessuno, ma ha imprecato solouna partita gettata via all’ultimo istante. Non ha avuto alcun diverbio con Gattuso, ha semplicemente sfogato la sua ...

