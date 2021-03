Sanremo, ristoratori in rivolta per il caos ordinanze: Toti apre, poi vara lo stop in pieno festival. “Avevamo già comprato le scorte” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Una situazione alla Ionesco”. Il ristoratore stellato Romolo Giordano cita il drammaturgo romeno, celebre per il suo teatro dell’assurdo, per descrivere la ridda di ordini e contrordini sulla zona arancione del Ponente ligure. Dopo una prima, contestata distinzione tra il distretto sanitario di Ventimiglia e quello di Sanremo – bar e ristoranti chiusi nel primo, aperti nel secondo – martedì il presidente Giovanni Toti ha fatto dietrofront, decretando lo stop, dal 4 al 14 marzo, anche per gli esercizi del Sanremese. Mandando così su tutte le furie i proprietari, già attrezzati per il periodo del festival. “La verità è che Toti sperava di salvare la settimana di Sanremo e gli incassi conseguenti”, dice Giordano, titolare per 15 anni dello storico “La Via Romana” (una stella Michelin) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “Una situazione alla Ionesco”. Il ristoratore stellato Romolo Giordano cita il drammaturgo romeno, celebre per il suo teatro dell’assurdo, per descrivere la ridda di ordini e contrordini sulla zona arancione del Ponente ligure. Dopo una prima, contestata distinzione tra il distretto sanitario di Ventimiglia e quello di– bar e ristoranti chiusi nel primo, aperti nel secondo – martedì il presidente Giovanniha fatto dietrofront, decretando lo, dal 4 al 14 marzo, anche per gli esercizi del Sanremese. Mandando così su tutte le furie i proprietari, già attrezzati per il periodo del. “La verità è chesperava di salvare la settimana die gli incassi conseguenti”, dice Giordano, titolare per 15 anni dello storico “La Via Romana” (una stella Michelin) e ...

clikservernet : Sanremo, ristoratori in rivolta per il caos ordinanze: Toti apre, poi vara lo stop in pieno festival. “Avevamo già… - Noovyis : (Sanremo, ristoratori in rivolta per il caos ordinanze: Toti apre, poi vara lo stop in pieno festival. “Avevamo già… - infoiteconomia : Sanremo, la rabbia dei ristoratori: «Basta giocare con i nostri soldi» - annetteakuma : RT @Meta__Moro: In neanche 24 ore di Sanremo abbiamo: - 2 Positivi - un presunto plagio dei Maneskin - Irama squalificato - protesta dei r… - Giorgia90504843 : RT @Meta__Moro: In neanche 24 ore di Sanremo abbiamo: - 2 Positivi - un presunto plagio dei Maneskin - Irama squalificato - protesta dei r… -