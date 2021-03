Sanremo 2021 Le pagelle dei look della seconda serata | Elodie diva del Festival supera in stile e charme la regina dei Golden Globes Laura Pausini E Bugo dov’è? Non pervenuto | anche stavolta

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 marzo 2021) Entra nel vivo la 71esima edizione deldiper lakermesse la passerella sul palco dell’Ariston degli outfit dei protagonisti del, dai conduttori ai cantanti in gara fino ai super ospiti, ha regalato momenti di alta moda, vere e proprie perle dicon lustrini e alcunidai colori sgargianti, rosso in testa, ma certo non sono mancatiimbarazzanti capitomboli. Ecco le nostredeimigliori e peggiorideldi. Foto Matteo Rasero/LaPresse: voto 9 Formula che vince non ...