Sanremo 2021: Arisa e Emma si abbracciano in diretta, dimenticando il Covid (Di giovedì 4 marzo 2021) L'abbraccio tra Emma e Arisa Al cuor non si comanda, con buona pace di Amadeus, protocolli sanitari, manager e discografici: oggi a Sanremo Arisa ha incrociato per caso Emma sotto gli occhi attenti delle telecamere di Oggi è un Altro giorno e non ha resistito all’affettuoso impulso di abbracciarla. In barba alle norme anti-Covid che imperano nell’ambiente festivaliero – sulle quali Fiorello ha ironizzato ieri sera – e che impediscono agli intervistati perfino di toccare i microfoni. Un gesto d’affetto spontaneo, tra le due primedonne del Festival di Sanremo 2015, che si sono ritrovate in diretta su Rai 1. Mentre Emma era in collegamento con la conduttrice Serena Bortone, Arisa è arriva alla porta carraia ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 marzo 2021) L'abbraccio traAl cuor non si comanda, con buona pace di Amadeus, protocolli sanitari, manager e discografici: oggi aha incrociato per casosotto gli occhi attenti delle telecamere di Oggi è un Altro giorno e non ha resistito all’affettuoso impulso di abbracciarla. In barba alle norme anti-che imperano nell’ambiente festivaliero – sulle quali Fiorello ha ironizzato ieri sera – e che impediscono agli intervistati perfino di toccare i microfoni. Un gesto d’affetto spontaneo, tra le due primedonne del Festival di2015, che si sono ritrovate insu Rai 1. Mentreera in collegamento con la conduttrice Serena Bortone,è arriva alla porta carraia ...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - Luca_1998 : RT @SkyTG24: Sanremo 2021: chi è Valerio Lundini, comico che canta con Fulminacci nella serata duetti - marco_santoro_ : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… -