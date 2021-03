Nvidia GeForce RTX 3000, su eBay le GPU arrivano a costare la bellezza di $ 4.000 (Di giovedì 4 marzo 2021) Potreste pensare che sia difficile trovare una PS5, ma è ancora più difficile cercare una scheda video di nuova generazione a un prezzo anche lontanamente ragionevole. Nvidia RTX 3070 e 3080 sono così difficili da trovare in stock che molti ricorrono al mercato secondario per cercare di trovare la GPU dei loro sogni, scoprendo però di dover sborsare ingenti somme di denaro. I prezzi per le schede della serie Nvidia GeForce RTX 3000 su eBay sono saliti alle stelle a febbraio, secondo i dati dell'analista Michael Driscoll. Il prezzo medio per una nuova serie RTX 3080 si attesta sui $ 2.400, con molte di queste vendute per oltre $ 4.000. Driscoll ha creato uno script personalizzato che elimina i dati sui prezzi da eBay per ogni nuova scheda Nvidia venduta. Quello che ha ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Potreste pensare che sia difficile trovare una PS5, ma è ancora più difficile cercare una scheda video di nuova generazione a un prezzo anche lontanamente ragionevole.RTX 3070 e 3080 sono così difficili da trovare in stock che molti ricorrono al mercato secondario per cercare di trovare la GPU dei loro sogni, scoprendo però di dover sborsare ingenti somme di denaro. I prezzi per le schede della serieRTXsusono saliti alle stelle a febbraio, secondo i dati dell'analista Michael Driscoll. Il prezzo medio per una nuova serie RTX 3080 si attesta sui $ 2.400, con molte di queste vendute per oltre $ 4.000. Driscoll ha creato uno script personalizzato che elimina i dati sui prezzi daper ogni nuova schedavenduta. Quello che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Nvidia GeForce Fan di Neon Genesis Evangelion? Questo monitor non può mancare alla vostra collezione ... realizzando la scheda madre Maximus XII Extreme Gunman e una scheda grafica GeForce GTX a tema. ... tempo di risposta di 1ms e compatibilità con la tecnologia NVIDIA G - Sync . Nella nostra recensione ...

Questa GeForce RTX 3090 consuma fino a 1.000W Almeno sulla carta, la Galax GeForce RTX 3090 Hall of Fame Extreme è una delle schede grafiche più potenti attualmente in ...alte registrate con il power limit a 1.000W ed è noto che le GPU NVIDIA ...

NVIDIA GeForce RTX 3060, supporto per Resizable BAR Punto Informatico GeForce NOW: ecco i giochi in arrivo a marzo In un periodo in cui i servizi di streaming sembrano spuntare come funghi, il GeForce NOW di Nvidia sembra essere riuscito a ritagliarsi la sua nicchia. Questo servizio, infatti, permette di giocare a ...

