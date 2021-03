Niente più interventi come quello in Libia. La dottrina Blinken (Di giovedì 4 marzo 2021) Mettere fine alla pandemia, rilanciare l’economia in patria e all’estero, rinnovare la democrazia, riformare l’immigrazione, ricostruire alleanze, affrontare il cambiamento climatico, assicurare la leadership degli Stati Uniti nella tecnologia, affrontare la Cina. Sono le otto priorità elencate ieri da Antony Blinken, segretario di Stato statunitense, nel suo primo discorso programmatico da quando è a capo della diplomazia a stelle e strisce. A distanza di poco tempo dall’intervento di Blinken, la Casa Bianca ha diffuso un documento intitolato“Interim National Security Strategic Guidance”, 24 pagine che indicano la rotta della politica estera in attesa dell’aggiornamento della strategia per la sicurezza nazionale atteso nei prossimi mesi. LA LINEA BIDEN Meno di 28 minuti di intervento in cui è emersa chiaramente linea dell’amministrazione di Joe ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021) Mettere fine alla pandemia, rilanciare l’economia in patria e all’estero, rinnovare la democrazia, riformare l’immigrazione, ricostruire alleanze, affrontare il cambiamento climatico, assicurare la leadership degli Stati Uniti nella tecnologia, affrontare la Cina. Sono le otto priorità elencate ieri da Antony, segretario di Stato statunitense, nel suo primo discorso programmatico da quando è a capo della diplomazia a stelle e strisce. A distanza di poco tempo dall’intervento di, la Casa Bianca ha diffuso un documento intitolato“Interim National Security Strategic Guidance”, 24 pagine che indicano la rotta della politica estera in attesa dell’aggiornamento della strategia per la sicurezza nazionale atteso nei prossimi mesi. LA LINEA BIDEN Meno di 28 minuti di intervento in cui è emersa chiaramente linea dell’amministrazione di Joe ...

Cioepanini : Alle voci de #IlVolo non si può proprio dire niente. Impeccabili (e stasera quella di Ignazio è ancora più bella ??… - Corriere : «Sto bene, aspettare un po’ non mi costa niente. Perché non offrire la mia dose a chi ha più bisogno? Non fatemi pa… - StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - ant_s16 : @giulianol @lameduck1960 La ricerca del capro espiatorio è l'attività politica (e non) più raffinata quando devi na… - simcopter : RT @tessagelisio: ???? #ViaDagliScaffali Niente più #foiegras nei supermercati italiani! Grazie @EssereAnimali per mettere al bando una tort… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Maturità: quest'anno niente scritti, 1 ora di colloquio. Si parte il 16 giugno La valutazione finale sarà espressa in centesimi e i più bravi potranno ottenere la lode. I docenti ... Niente scritti, dunque, solo un colloquio orale di un'ora. 60 minuti, in cui il candidato dovrà ...

The Stand: la miniserie di Mick Garris conserva il sapore di Stephen King più del nuovo adattamento? ... subito raggiunto da un uomo più anziano che lo rincuora dicendo che non si deve vergognare e che lui stesso non ha mai assistito a niente di simile prima come sette miliardi di persone morte. Josh ...

Le 5 case più vincenti nella storia del Motomondiale - Motoblog Motoblog.it La valutazione finale sarà espressa in centesimi e ibravi potranno ottenere la lode. I docenti ...scritti, dunque, solo un colloquio orale di un'ora. 60 minuti, in cui il candidato dovrà ...... subito raggiunto da un uomoanziano che lo rincuora dicendo che non si deve vergognare e che lui stesso non ha mai assistito adi simile prima come sette miliardi di persone morte. Josh ...