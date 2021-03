Mondiali, argento per Luca Tomasoni nella staffetta giovani (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda giornata dei Mondiali regala grandi soddisfazioni allo sci alpinismo bergamasco. A condurre il movimento orobico sul podio iridato di La Massana è stato Luca Tomasoni che ha colto l’argento nella staffetta giovani. Sesto nella sprint inaugurale, il 18enne di Castione della Presolana si è rifatto con gli interessi sfiorando per pochi secondi il gradino più alto del podio. Schierato in compagnia di Tommaso Colombini e Samantha Bertolina, il portacolori dello Sci Club Presolana – Monte Pora ha ricevuto il testimone con venti secondi di ritardo a causa di una penalizzazione subita dalla 19enne valtellinese nel cambio delle pelli. Nonostante questo il giovane orobico non si è fatto scoraggiare recuperando sullo svizzero Tobias Donnet e venendo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda giornata deiregala grandi soddisfazioni allo sci alpinismo bergamasco. A condurre il movimento orobico sul podio iridato di La Massana è statoche ha colto l’. Sestosprint inaugurale, il 18enne di Castione della Presolana si è rifatto con gli interessi sfiorando per pochi secondi il gradino più alto del podio. Schierato in compagnia di Tommaso Colombini e Samantha Bertolina, il portacolori dello Sci Club Presolana – Monte Pora ha ricevuto il testimone con venti secondi di ritardo a causa di una penalizzazione subita dalla 19enne valtellinese nel cambio delle pelli. Nonostante questo il giovane orobico non si è fatto scoraggiare recuperando sullo svizzero Tobias Donnet e venendo ...

