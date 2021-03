Marracash chi è: il fidanzato di Elodie, età, vita privata, dagli esordi a King del Rap (Di giovedì 4 marzo 2021) Fabio Bartolo Rizzo, meglio conosciuto come Marracash, è uno dei rapper italiani più noti e riconosciuti dal pubblico. È nato sotto il segno dei Gemelli il 22 maggio 1979, in un paesino nella provincia di Enna e, poco dopo, con la famiglia si è spostato a Milano. Gli esordi della sua carriera e il successo Dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico a Milano, Fabio scopre il forte interesse che ha verso la musica. Negli anni ’90, col nome d’arte Juza delle Nuvole, preso in prestito da un manga, inizia a registrare qualche demo e a collaborare con la famosa band rap, i Club Dogo. Dopodiché diventa Marracash, un nome che lo riporta alla sua infanzia, quando veniva chiamato “marocchino” a causa dei suoi lineamenti. Continua la sua collaborazione con i Club Dogo e nel 2005 esce il suo primo mixtape, Roccia Music. Dopo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Fabio Bartolo Rizzo, meglio conosciuto come, è uno dei rapper italiani più noti e riconosciuti dal pubblico. È nato sotto il segno dei Gemelli il 22 maggio 1979, in un paesino nella provincia di Enna e, poco dopo, con la famiglia si è spostato a Milano. Glidella sua carriera e il successo Dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico a Milano, Fabio scopre il forte interesse che ha verso la musica. Negli anni ’90, col nome d’arte Juza delle Nuvole, preso in prestito da un manga, inizia a registrare qualche demo e a collaborare con la famosa band rap, i Club Dogo. Dopodiché diventa, un nome che lo riporta alla sua infanzia, quando veniva chiamato “marocchino” a causa dei suoi lineamenti. Continua la sua collaborazione con i Club Dogo e nel 2005 esce il suo primo mixtape, Roccia Music. Dopo ...

