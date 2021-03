Marco Liorni curiosità: in cosa è laureato il conduttore (Di giovedì 4 marzo 2021) Marco Liorni è un conduttore amatissimo dal grande pubblico, ma sapete in cosa è laureato l’autore e presentatore Il conduttore Marco Liorni Lui è uno dei volti più amati dal grande pubblico televisivo. conduttore, autore, ma anche speaker radiofonico. Marco Lioni sta vivendo un momento d’oro sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Nato a Roma, nell’agosto del ”65, Liorni, dopo il diploma si laurea in Scienze Umanistiche nel 1980. Decide di inseguire il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e debutta in radio in quegli anni. Professionale e garbato in una televisione che urla sempre di più, Marco Liorni ha conquistato pian piano ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021)è unamatissimo dal grande pubblico, ma sapete inl’autore e presentatore IlLui è uno dei volti più amati dal grande pubblico televisivo., autore, ma anche speaker radiofonico.Lioni sta vivendo un momento d’oro sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Nato a Roma, nell’agosto del ”65,, dopo il diploma si laurea in Scienze Umanistiche nel 1980. Decide di inseguire il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e debutta in radio in quegli anni. Professionale e garbato in una televisione che urla sempre di più,ha conquistato pian piano ...

