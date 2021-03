(Di giovedì 4 marzo 2021) Per idurante la Conferenza Stampa di ieri, alcuni giornalisti hanno sottolineato che ci sarebbe un caso diriguarda il pezzo deie della loro ““. Stando a quanto dichiarato in Sala Stampa, ci sarebbe una somiglianza con la canzone F.D.T. di Anthony Laszlo. Ilsembrava avere effettivamente dei suoni troppo simili al pezzo a cui è stato paragonato. La casa discografica deiaveva già risposto alle accuse dichiarando: “Le parole ‘Fuori di Testa’ hanno nei due brani uno svolgimento differente anche determinato dalla assenza o presenza di pause. In ‘Ftd’ notiamo una pausa di ottavo (ben udibile) tra le parole ‘Fuori di’ e ‘Testa’ mentre su ‘’ si ...

In merito alle notizie emerse su una possibile somiglianza del brano dei Måneskin, Zitti e buoni, con una precisa accusa di plagio ai danni del brano F. D. T. degli Anthony Laszlo uscito nel 2015, arriva la risposta ufficiale da parte dello staff della band. Maneskin, smentita l'accusa di plagio per il brano "Zitti e buoni", non era un plagio melodico armonico e strutturale secondo Rai 1.