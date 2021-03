Lotteria degli scontrini: come segnalare un negoziante che rifiuta il codice lotteria (Di giovedì 4 marzo 2021) La lotteria degli scontrini è iniziata il 1° febbraio 2021 dopo un gran numero di rinvii. Nelle prime fasi della lotteria sono stati numerosi i commercianti a non aver aderito all'iniziativa. I cittadini hanno però ora la possibilità di segnalare i negozianti che rifiutano di acquisire il codice lotteria, infatti a partire dal 2 marzo 2021 è stata inserita nell'area riservata del Portale lotteria una sezione apposita per le segnalazioni. L'area dedicata permetterà a tutti coloro che partecipano alla lotteria di Stato di indicare quali sono gli esercenti che hanno rifiutato loro di emettere i biglietti utili per ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Laè iniziata il 1° febbraio 2021 dopo un gran numero di rinvii. Nelle prime fasi dellasono stati numerosi i commercianti a non aver aderito all'iniziativa. I cittadini hanno però ora la possibilità dii negozianti cheno di acquisire il, infatti a partire dal 2 marzo 2021 è stata inserita nell'area riservata del Portaleuna sezione apposita per le segnalazioni. L'area dedicata permetterà a tutti coloro che partecipano alladi Stato di indicare quali sono gli esercenti che hannoto loro di emettere i biglietti utili per ...

zazoomblog : Lotteria degli scontrini: come segnalare un negoziante che rifiuta il codice lotteria - #Lotteria #degli… - Corriere : Lotteria degli scontrini, 11 marzo prima estrazione. Come iscriversi (se non l’avete ancora fatto) - Luca67 : RT @sabrina__sf: L' ONG Sea Watch 3 è arrivata ad Augusta per scaricare i 363 immigrati. Festeggiano alla faccia nostra, hanno vinto la lo… - ThePRagno88 : RT @sabrina__sf: L' ONG Sea Watch 3 è arrivata ad Augusta per scaricare i 363 immigrati. Festeggiano alla faccia nostra, hanno vinto la lo… - amicaxamica : RT @BrianoGianluca: IL CASHBACK E' UN'ARMA CONTRO L'EVASIONE E LA MELONI LO VUOLE TOGLIERE !!! MA CHE BRAVA !!! Governo Draghi, Meloni: “… -