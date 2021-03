LIVE Atletica | Europei 2021 in DIRETTA | bene Tamberi ai 2 21 | fuori Trio nel salto in lungo

(Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12 Solo cinque atleti sono riusciti a passare indenni dai 2.21 fino a questo momento. Tutti gli altri sono invece alle prese con i secondi tentativi. 20.03 Pulito ancoraai 2.21. Altropreciso da un punto di vista tecnico, la condizione pare essere buona. 20.00 Nelin alto la misura dei 2.21 sta già creando una discreta selezione: numerosi gli errori. Fra pochissimo il secondodi Gimbo. 19.58 Non ce l’ha fatta purtroppo Antonino: l’ultimoha fatto registrare un ulteriore miglioramento con la misura di 7.55, ma non è bastato neanche per il ripescaggio. Eliminata anche Chiara Rosa nel getto del peso con un 16.90 che le è valso una quattordicesima ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica

OA Sport

Dal 4 al 7 marzo la città di Torun, in Polonia, ospiterà i Campionati Europei Indoor diLeggera. La squadra azzurra è già arrivata in ...Ma la differenza tecnica ein campo è stata evidente. È vero che il match ha preso la piega giusta per il Bayern sin da subito, ma è altrettanto vero che i valori visti in campo sono ...Day 1 a Torun: in gara otto azzurri, Tamberi con il nuovo look biondo platino in pedana per le qualificazioni del salto in alto (in aggiornamento). DIRETTA TV RaiSport Otto azzurri nella prima session ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera appassionati di sport e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di atletica indoor 2021 che si svolgono i ...