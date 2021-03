L’Italia è ginocchio: 1 milione in più di nuovi poveri nel 2020 (Di giovedì 4 marzo 2021) Un Paese sempre più in difficoltà, travolto da una durissima crisi economica e dall’incapacità del governo di affrontarla se non facendo ricorso a chiusure che rendono ancora più difficile arrivare a fine mese. Secondo l’Istat, le famiglie in povertà assoluta nel corso del 2020 sono oltre 2 milioni, 1 in più dell’anno precedente. Un incremento che fa paura: i nuclei totalmente indigenti sono oggi 335mila in più (+7,7%) rispetto al 2019. E il totale degli individui che fanno parte di queste famiglie e che perciò ogni giorno hanno problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, o a soddisfare bisogni primari, è arrivato a 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione italiana. Numeri alla mano, la povertà ha raggiunto così il valore più elevato dal 2005, da quando, cioè, è disponibile la serie storica per questo indicatore. Nell’anno della pandemia si sono azzerati i ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 marzo 2021) Un Paese sempre più in difficoltà, travolto da una durissima crisi economica e dall’incapacità del governo di affrontarla se non facendo ricorso a chiusure che rendono ancora più difficile arrivare a fine mese. Secondo l’Istat, le famiglie in povertà assoluta nel corso delsono oltre 2 milioni, 1 in più dell’anno precedente. Un incremento che fa paura: i nuclei totalmente indigenti sono oggi 335mila in più (+7,7%) rispetto al 2019. E il totale degli individui che fanno parte di queste famiglie e che perciò ogni giorno hanno problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, o a soddisfare bisogni primari, è arrivato a 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione italiana. Numeri alla mano, la povertà ha raggiunto così il valore più elevato dal 2005, da quando, cioè, è disponibile la serie storica per questo indicatore. Nell’anno della pandemia si sono azzerati i ...

