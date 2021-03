Le riflessioni di Byung-Chul Han | quanto dolore possiamo accettare?

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) Non voglio la morte, non voglio il, non voglio la sofferenza, non voglio il patire quotidiano che affatica il cuore, sfibra i muscoli e obnubila la mente. Voglio la felicità, voglio il benessere, voglio il sorriso perenne di una vita piena. Del resto, è stato Nietzsche a scrivere: “Dice il: perisci! Ma ogni piacere vuole eternità, vuole profonda, profonda eternità!”. In tutti i “non voglio” e “voglio” risiede il nucleo centrale dell’ultimo libro diHan, “La società senza. Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite”, edito da Einaudi. Libro utile poiché, attraverso la lettura delfatta da filosofi e pensatori di prima grandezza come Hegel, Jünger, Adorno, Heidegger, Benjamin, von Weizsäcker, Kafka e lo stesso Nietzsche, se ne ricava ...