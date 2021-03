La NASCAR fa il suo primo assaggio del COTA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 marzo 2021) Lafa la sua conoscenza del Circuit Of The Americas (per gli amici) con una giornata di test indetta dalla Goodyear per sviluppare le mescole delle gomme. I campioni della Cup Series, Chase Elliott, Brad Keselowski e Martin Truex Jr hanno assaggiato gli oltre 5 Km del tracciato alle porte di Austin per raccogliere dati, e per farsi un’idea di cosa gli aspetta. Il Texas Grand Prix è previsto per il 23 maggio, e farà quindi parte della Regular Season. Dato che è la prima edizione, ritorneranno le prove libere e le qualifiche, per permettere a tutti di prendere confidenza con la pista. Cosa dicono i pilotidel? La giornata singola di test ha permesso ai tre rappresentanti delle tre case di farsi un’idea della pista, notando alcune peculiarità. Tutti i campioni hanno apprezzato il layout, che ...