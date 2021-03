Istat, un milione di persone in più in povertà assoluta: è record dal 2005 (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo uno studio preliminare dell’Istat, nel 2020 la povertà assoluta in Italia è aumentata drasticamente invertendo il trend positivo registrato nei quattro anni precedenti. Sean Gallup/Getty ImagesLa grave crisi economica generata dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria ha portato in Italia al calo dei consumi delle famiglie e al drastico aumento della povertà assoluta, che arriva a toccare il valore più alto dal 2005, ossia da quando è disponibile la serie storica dell’indicatore sociale. A rivelarlo sono le stime preliminari sul 2020 diffuse dall’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, che pubblicherà poi a giugno lo studio definitivo. Per scaricare il report clicca qui. Ti potrebbe interessare anche -> Cashback in bilico: le ipotesi in ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo uno studio preliminare dell’, nel 2020 lain Italia è aumentata drasticamente invertendo il trend positivo registrato nei quattro anni precedenti. Sean Gallup/Getty ImagesLa grave crisi economica generata dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria ha portato in Italia al calo dei consumi delle famiglie e al drastico aumento della, che arriva a toccare il valore più alto dal, ossia da quando è disponibile la serie storica dell’indicatore sociale. A rivelarlo sono le stime preliminari sul 2020 diffuse dall’, l’Istituto nazionale di statistica, che pubblicherà poi a giugno lo studio definitivo. Per scaricare il report clicca qui. Ti potrebbe interessare anche -> Cashback in bilico: le ipotesi in ...

TgLa7 : ++ #Istat: in 2020 335mila famiglie in povertà assoluta in più ++ Oltre 1 milione di persone in più rispetto al 2019 - repubblica : Istat: 'In Italia nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta': Si tratta di circa 5,6 milioni, il 9,… - repubblica : ?? Istat: 'In Italia nel 2020 un milione di persone in piu' in poverta' assoluta' - RobertoSignore7 : RT @ilriformista: L'Istat certifica il disastro Italia, siamo al record da 15 anni nonostante gli annunci trionfali di @luigidimaio https:… - mirko_scape : RT @TgLa7: ++ #Istat: in 2020 335mila famiglie in povertà assoluta in più ++ Oltre 1 milione di persone in più rispetto al 2019 -