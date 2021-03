Irama: ecco cosa faceva mentre andava in onda la sua esibizione (registrata) a Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) Irama per fortuna non è stato squalificato dal Festival di Sanremo, nonostante il protocollo di sicurezza lo prevedesse, perché la sua canzone, La Genesi Del Tuo Colore, è oggettivamente una bomba. Costretto a stare in quarantena a causa della positività al CoronaVirus di un paio di suoi collaboratori, Irama ha potuto partecipare ugualmente alla kermesse canora concorrendo con la performance registrata in occasione delle prove generali. “Sto bene, sono negativo, non ho nessun sintomo, ma voglio mandare un abbraccio forte ed un augurio alle persone intorno a me che sono state coinvolte in questa situazione che ha causato tutto, spero che si riprendano presto”. Irama ha poi aggiunto: “Voglio ringraziare fortemente Amadeus e la Rai per avermi permesso di partecipare ugualmente al Festival di ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 marzo 2021)per fortuna non è stato squalificato dal Festival di, nonostante il protocollo di sicurezza lo prevedesse, perché la sua canzone, La Genesi Del Tuo Colore, è oggettivamente una bomba. Costretto a stare in quarantena a causa della positività al CoronaVirus di un paio di suoi collaboratori,ha potuto partecipare ugualmente alla kermesse canora concorrendo con la performancein occasione delle prove generali. “Sto bene, sono negativo, non ho nessun sintomo, ma voglio mandare un abbraccio forte ed un augurio alle persone intorno a me che sono state coinvolte in questa situazione che ha causato tutto, spero che si riprendano presto”.ha poi aggiunto: “Voglio ringraziare fortemente Amadeus e la Rai per avermi permesso di partecipare ugualmente al Festival di ...

