Il tweet di un prof: «Le donne finivano prostitute, ora finiscono renziane». La rabbia della Bellanova (Di giovedì 4 marzo 2021) Altre offese, stavolta tocca alle donne che si schierano con Matteo Renzi. A denunciarlo è Teresa Bellanova. «Nelle ultime ore tante iscritte e simpatizzanti di Italia Viva mi hanno segnalato un tweet disgustoso di Massimo Minelli», scrive su Facebook. Minelli, specifica. È «un docente italiano all’università di Jena, in Germania». Il viceministro alle Infrastrutture del governo Draghi cita testualmente il tweet: Una volta le donne in difficoltà finivano nella prostituzione. Oggi fanno scelte anche più umilianti: diventano renziane». Bellanova e il tweet offensivo sulle renziane «Noi non siamo renziane», specifica la Bellanova. E cioè «donne sottomesse a un capo a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Altre offese, stavolta tocca alleche si schierano con Matteo Renzi. A denunciarlo è Teresa. «Nelle ultime ore tante iscritte e simpatizzanti di Italia Viva mi hanno segnalato undisgustoso di Massimo Minelli», scrive su Facebook. Minelli, specifica. È «un docente italiano all’università di Jena, in Germania». Il viceministro alle Infrastrutture del governo Draghi cita testualmente il: Una volta lein difficoltànella prostituzione. Oggi fanno scelte anche più umilianti: diventano».e iloffensivo sulle«Noi non siamo», specifica la. E cioè «sottomesse a un capo a ...

