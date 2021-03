Il Paradiso delle Signore, trama 4 marzo: Marcello aiuterà Ludovica? (Di giovedì 4 marzo 2021) L'abito british di Gabriella sarà ancora il grande protagonista degli episodi de Il Paradiso delle Signore, come annuncia anche la trama di oggi, giovedì 4 marzo, della soap opera di Rai 1. La giovane e talentuosa stilista, infatti, ha disegnato un nuovo modello anticonformista e originale che all'inizio ha suscitato le perplessità di Vittorio, dubbioso se inserirlo o meno nella nuova collezione. Nonostante tra le Veneri sia stato un clamoroso successo, Conti era in grande difficoltà finché la stessa Gabriella e anche Beatrice non lo hanno incitato a credere nella forza del messaggio contenuto nell'abito. Alla fine, Vittorio ha deciso di cedere e ha dato una possibilità all'abito british al punto che dimostrerà tutto il suo entusiasmo per la nuova campagna pubblicitaria dedicata al modello della ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 4 marzo 2021) L'abito british di Gabriella sarà ancora il grande protagonista degli episodi de Il, come annuncia anche ladi oggi, giovedì 4, della soap opera di Rai 1. La giovane e talentuosa stilista, infatti, ha disegnato un nuovo modello anticonformista e originale che all'inizio ha suscitato le perplessità di Vittorio, dubbioso se inserirlo o meno nella nuova collezione. Nonostante tra le Veneri sia stato un clamoroso successo, Conti era in grande difficoltà finché la stessa Gabriella e anche Beatrice non lo hanno incitato a credere nella forza del messaggio contenuto nell'abito. Alla fine, Vittorio ha deciso di cedere e ha dato una possibilità all'abito british al punto che dimostrerà tutto il suo entusiasmo per la nuova campagna pubblicitaria dedicata al modello della ...

