Governo: Cdm impugna manovra 2021-2023 del Friuli Venezia Giulia (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha esaminato nove leggi regionali deliberando di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 del 30/12/2020, 'Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023'. La decisione, viene spiegato nella nota sul Cdm diramata da Palazzo Chigi, é stata prese poiché "l'articolo 5 e l'articolo 11, commi da 1 a 3, si pongono in contrasto con la normativa statale vigente, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha esaminato nove leggi regionali deliberando dire la legge della Regionen. 25 del 30/12/2020, 'Legge collegata alladi bilancio'. La decisione, viene spiegato nella nota sul Cdm diramata da Palazzo Chigi, é stata prese poiché "l'articolo 5 e l'articolo 11, commi da 1 a 3, si pongono in contrasto con la normativa statale vigente, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile".

