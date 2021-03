Giugliano, rapina all’Aria Café: coppia di malviventi via col bottino. Video (Di giovedì 4 marzo 2021) rapina al bar “Aria Café” di Giugliano sulla circumvallazione esterna, in via San Francesco a Patria. Due uomini con il volto travisato da una mascherina chirurgica nella mattinata di ieri hanno messo a segno un colpo di poche centinaia di euro ai danni dell’attività commerciale. Giugliano, rapina all’Aria Café: malviventi via con il bottino A L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 marzo 2021)al bar “Aria” disulla circumvallazione esterna, in via San Francesco a Patria. Due uomini con il volto travisato da una mascherina chirurgica nella mattinata di ieri hanno messo a segno un colpo di poche centinaia di euro ai danni dell’attività commerciale.via con ilA L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

