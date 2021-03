Filippo Rossi (Buona Destra): “Tutti i partiti hanno fallito, sovranismo populista virus letale” (Di giovedì 4 marzo 2021) C’è da alcuni mesi un fermento nuovo nell’alveo della Destra italiana. Protagonista, in un silenzioso ma energico lavoro di costruzione identitaria, Filippo Rossi con la sua Buona Destra. Il nuovo movimento politico fondato dal giornalista ed intellettuale, direttore artistico del Festival Caffeina e in passato alla guida di Fare Futuro magazine, cresce in tutta Italia. Dopo il via ufficiale di questo autunno, si moltiplicano i comitati locali della Buona Destra, da nord a sud. Obiettivo costruire un partito moderno, aperto, di Destra, ma in netta contrapposizione con il populismo sovranista: il “virus”, come lo chiama Rossi, che ha contagiato e minato le fondamenta del centroDestra italiano, spinto ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021) C’è da alcuni mesi un fermento nuovo nell’alveo dellaitaliana. Protagonista, in un silenzioso ma energico lavoro di costruzione identitaria,con la sua. Il nuovo movimento politico fondato dal giornalista ed intellettuale, direttore artistico del Festival Caffeina e in passato alla guida di Fare Futuro magazine, cresce in tutta Italia. Dopo il via ufficiale di questo autunno, si moltiplicano i comitati locali della, da nord a sud. Obiettivo costruire un partito moderno, aperto, di, ma in netta contrapposizione con il populismo sovranista: il “”, come lo chiama, che ha contagiato e minato le fondamenta del centroitaliano, spinto ...

