Emissione di fatture inesistenti | sequestrato credito fittizio da 5 | 9 milioni a imprenditore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – I Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Viterbo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno sottoposto a sequestro unIVAdel valore di 5,9di euro, dando esecuzione ad un Provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Viterbo su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le attività investigative anche grazie al prezioso contributo dell’aliquota Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria. Le indagini, condotte attraverso i più moderni strumenti di analisi in dotazione al Corpo, nonché con l’approfondimento di segnalazioni per operazioni bancarie sospette, hanno consentito di individuare una società, con sede in Civita Castellana, che aveva avuto un ...