Corsport: Il Napoli non sa vincere in trasferta (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Corriere dello Sort ha analizzato l'ennesimo passo falso del Napoli in trasferta e soprattutto i 17 gol subiti nelle ultime sei gare giocate lontano dal Maradona. Resiste, da tempo, la sensazione che gli infortuni e le assenze siano un alibi fragile, valido fino a un certo punto. Convince di più un'altra tesi: non c'è armonia tra i reparti e la concentrazione, ad un certo punto, tende a calare. Tutti e tre i gol presi ieri sera, scrive il quotidiano sportivo, potevano essere evitati facilmente Sembra trasformarsi in trasferta la squadra di Gattuso. In casa gioca a fare la grande e risulta credibile: zero gol subiti nelle ultime quattro. Eppure i calciatori sono gli stessi e gli stadi sono vuoti. Sarà una questione mentale e di approccio. L'articolo ilNapolista.

