Coronavirus, Germania in lockdown fino al 28 marzo, Grecia fino al 16. Record di morti in Brasile: 1.840 in 24 ore (Di giovedì 4 marzo 2021) Hanno superato la soglia dei 115 milioni i contagi da Coronavirus registrati da inizio pandemia in tutto il mondo. Per l’esattezza sono stati confermati 115.128.349 casi totali. Sul fronte delle vittime legate al Covid, si contano 2.558.059 decessi. Stati Uniti, India, Brasile, Russia e Regno Uniot sono i Paesi più colpiti dall’infezione. Germania EPA/SASCHA STEINBACHProgato il lockdown di altre tre settimane co possibilità di incontro di due nuclei abitativi È stato prorogato fino al 28 marzo il lockdown in Germania, ma con alcuni allentamenti. È quanto deciso durante il vertice Stato-Regioni che si è tenuto a Berlino nel pomeriggio di ieri. In particolare, ad essere ammorbidito a partire da lunedì sarà il divieto dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Hanno superato la soglia dei 115 milioni i contagi daregistrati da inizio pandemia in tutto il mondo. Per l’esattezza sono stati confermati 115.128.349 casi totali. Sul fronte delle vittime legate al Covid, si contano 2.558.059 decessi. Stati Uniti, India,, Russia e Regno Uniot sono i Paesi più colpiti dall’infezione.EPA/SASCHA STEINBACHProgato ildi altre tre settimane co possibilità di incontro di due nuclei abitativi È stato prorogatoal 28ilin, ma con alcuni allentamenti. È quanto deciso durante il vertice Stato-Regioni che si è tenuto a Berlino nel pomeriggio di ieri. In particolare, ad essere ammorbidito a partire da lunedì sarà il divieto dei ...

