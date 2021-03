“Con la multa mi ci pulisco il c***” | il magistrato Monica Superfino senza freni contro la polizia | i precedenti

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ildella Procura di TorinoSupertino fa parlare ancora di sé, questa volta ha compiuto un’infrazione stradale per cui la quale è statata. La reazione della Supertino non è stata di certo istituzionale, e ha iniziato ad inveirela volante dellache l’aveva fermata. La vicenda è avvenuta nel quartiere San Salvario di Torino: ilha pensato bene di superare la coda di auto ferme al semaforo, invadendo la corsia opposta. La manovra ha attirato l’attenzione di una volante dellain servizio, che l’ha raggiunta eta. Offesa e infastidita dall’esser stata colta in flagrante, la Supertino ha risposto alladelladicendo: “Io con il bollettino postale mi ...

monica supertino Sintesi dell'articolo di Massimiliano Peggio per 'la Stampa' pubblicata da 'la Verità' Una magistrata della Procura di Torino, Monica Supertino, è stata segnalata ai suoi stessi ...