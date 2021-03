Atletica: Jacobs, ‘la condizione è buona e mi gioco le mie carte’ (2) (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) – Dal fronte degli avversari, lo sprinter azzurro tiene d’occhio soprattutto il tedesco capolista europeo stagionale Kevin Kranz (6.52): ‘Sabato capiremo se sarà in grado di confermarsi su questi tempi – dichiara il 26enne bresciano – anche l’olandese Van Gool è un bel rivale, e chi potrebbe ‘beccare’ la giornata giusta è un outsider come il francese Fall”. Ragionando per un attimo sulla stagione estiva, Torun è da leggersi come una tappa cruciale: ‘Due conti in ottica 100 metri ce li siamo fatti – afferma Jacobs – utilizzando anche l’Optojump, e vedendo le frequenze e la velocità sui 60, le risposte ci fanno ben sperare, ma poi all’aperto bisognerà mantenere la stessa qualità di corsa. Intanto Torun: sarà un ottimo trampolino di lancio per una stagione ricca di appuntamenti tra Mondiali di staffette, Europei a squadre e Olimpiadi”. Una battuta finale su ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) – Dal fronte degli avversari, lo sprinter azzurro tiene d’occhio soprattutto il tedesco capolista europeo stagionale Kevin Kranz (6.52): ‘Sabato capiremo se sarà in grado di confermarsi su questi tempi – dichiara il 26enne bresciano – anche l’olandese Van Gool è un bel rivale, e chi potrebbe ‘beccare’ la giornata giusta è un outsider come il francese Fall”. Ragionando per un attimo sulla stagione estiva, Torun è da leggersi come una tappa cruciale: ‘Due conti in ottica 100 metri ce li siamo fatti – afferma– utilizzando anche l’Optojump, e vedendo le frequenze e la velocità sui 60, le risposte ci fanno ben sperare, ma poi all’aperto bisognerà mantenere la stessa qualità di corsa. Intanto Torun: sarà un ottimo trampolino di lancio per una stagione ricca di appuntamenti tra Mondiali di staffette, Europei a squadre e Olimpiadi”. Una battuta finale su ...

zazoomblog : Atletica: Jacobs la condizione è buona e mi gioco le mie carte - #Atletica: #Jacobs #condizione #buona - TV7Benevento : Atletica: Jacobs, 'la condizione è buona e mi gioco le mie carte' (2)... - TV7Benevento : Atletica: Jacobs, 'la condizione è buona e mi gioco le mie carte'... - LiaCapizzi : Europei Indoor #Atletica Gimbo Tamberi (new look biondo platino) vola in finale con grande facilità. Aspettando La… - sportli26181512 : Euroindoor, un Tamberi biondo platino vola in finale. Larissa e Jacobs non si nascondono: Al via gli Europei Indoor… -