Arresto cardiaco in gravidanza | un video sul primo soccorso

ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno, soltanto in Italia, sessantamila persone muoiono a causa di un Arresto cardiaco improvviso. Molte di loro potrebbero avere maggiori possibilità di salvezza se venissero soccorse in maniera tempestiva e adeguata. Le chance aumenterebbero di 2-3 volte se i soccorritori occasionali iniziassero la rianimazione cardiopolmonare prima dell'arrivo dell'ambulanza.Le statistiche mostrano un aumento di incidenza dell'Arresto cardiaco in gravidanza, quando il cuore è sottoposto a un surplus di lavoro. E, in presenza di pregresse patologie, la situazione può peggiorare."L'Arresto cardiaco nella donna in gravidanza quando capita, mette molta ansia. Di fatto, abbiamo a che fare con due pazienti: la madre ed il feto – dice Fausto ...

