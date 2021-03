Amici di Maria De Filippi sbarca su Amazon Prime Video | ecco quando e gli altri dettagli

(Di giovedì 4 marzo 2021) Habemus data! Il mese scorso vi avevamo segnalato chediDesarebbe prestoto sued ora l’attesa è finita. La stessa conduttrice del talent più longevo della televisione italiana aveva dichiarato quanto segue al Corriere della Sera: “Non vedo perché no. Al momento non c’è nulla, ma penso che sarebbe un bene per me, per, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Io mi stupisco che i ragazzi guardino i miei programmi perché ormai hanno un modo diverso di fruire la tv. Sono convinta che sesse sunon toglierebbe spettatori a Mediaset, semmai li ...

Per la prima serata di Sanremo 2021 Annalisa ha osato in fatto di glamour e sensualità presentandosi sul palcoscenico dell'Ariston in un total look firmato Blumarine. Per l'occasione, la cantante 35en ...Tra le protagoniste della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 c'è stata anche Elodie, la cantante lanciata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, che è stata scelta da Amadeus come co-cond ...