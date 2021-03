Adesso ci si mette pure Rousseau. Nel M5S è tutti contro tutti (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Nel M5S ormai è tutti contro tutti, ora ci si mette pure Casaleggio con Rousseau, che lancia il suo “Manifesto controVento”. Una dichiarazione programmatica pubblicata su Facebook e sul Blog delle Stelle con cui il figlio del fondatore del Movimento scende in campo nella lotta per il potere. Nella fattispecie per spartirsi ciò che resta dei 5 Stelle, con Grillo che punta su Conte per fermare il fuggi fuggi, i fuggiti che si organizzano e Crimi che si limita a espellere i dissidenti in attesa di ordini. Parlamentari grillini contro Casaleggio: “Rousseau lavora contro il Movimento” Dopo la mossa di Casaleggio i parlamentari grillini colgono la palla al balzo per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Nel M5S ormai è, ora ci siCasaleggio con, che lancia il suo “ManifestoVento”. Una dichiarazione programmatica pubblicata su Facebook e sul Blog delle Stelle con cui il figlio del fondatore del Movimento scende in campo nella lotta per il potere. Nella fattispecie per spartirsi ciò che resta dei 5 Stelle, con Grillo che punta su Conte per fermare il fuggi fuggi, i fuggiti che si organizzano e Crimi che si limita a espellere i dissidenti in attesa di ordini. Parlamentari grilliniCasaleggio: “lavorail Movimento” Dopo la mossa di Casaleggio i parlamentari grillini colgono la palla al balzo per ...

Adesso ci si mette pure Rousseau. Nel M5S è tutti contro tutti

