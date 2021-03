Viscardi: “Senza digitalizzazione diffusa non può esserci ripresa e competitività” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il nuovo Piano Transizione 4.0. Rilancio degli investimenti, ripresa dell’economia”, organizzato nell’ambito del Monitor Legislativo è un Progetto promosso da Confindustria e realizzato da SFC con il sostegno di 4.Manager – in collaborazione con Digital Innovation Hub Lombardia, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Brescia, Confindustria Bergamo, Confindustria Como, Associazione Industriali di Cremona, Confindustria Lecco e Sondrio, Confindustria Mantova, Unione Industriali di Varese e InnexHub. L’incontro di mercoledì 3 marzo è stato l’occasione per condividere con una vasta platea di imprese e PMI della Lombardia le novità del Piano Transizione 4.0 e gli strumenti a disposizione delle imprese. La Legge di Bilancio ha confermato e rafforzato, per il 2021, l’impianto del Piano Transizione 4.0 che, prevedendo importanti misure di supporto agli investimenti in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il nuovo Piano Transizione 4.0. Rilancio degli investimenti,dell’economia”, organizzato nell’ambito del Monitor Legislativo è un Progetto promosso da Confindustria e realizzato da SFC con il sostegno di 4.Manager – in collaborazione con Digital Innovation Hub Lombardia, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Brescia, Confindustria Bergamo, Confindustria Como, Associazione Industriali di Cremona, Confindustria Lecco e Sondrio, Confindustria Mantova, Unione Industriali di Varese e InnexHub. L’incontro di mercoledì 3 marzo è stato l’occasione per condividere con una vasta platea di imprese e PMI della Lombardia le novità del Piano Transizione 4.0 e gli strumenti a disposizione delle imprese. La Legge di Bilancio ha confermato e rafforzato, per il 2021, l’impianto del Piano Transizione 4.0 che, prevedendo importanti misure di supporto agli investimenti in ...

Bergamonews : Mercoledì 3 marzo si è svolto il webinar "Il nuovo Piano Transizione 4.0. Rilancio degli investimenti, ripresa dell…