Torino | ripresa degli allenamenti collettivi | le ultime dal Filadelfia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilriprende ad allenarsi in forma collettiva aldopo le gare non disputate causa Covid con Sassuolo e Lazio Ilriprende gliin forma collettiva al. La nota della società. «della preparazione per ilalcon un allenamento in gruppo, come da autorizzazione dell’Autorità sanitaria locale competente. In vista della trasferta di domenica a Crotone Davide Nicola ha dapprima fatto svolgere lavori sulla forza e poi ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Aggregati alla prima squadra diversi elementi in forza alla Primavera di Marcello Cottafava. Domani in programma una sessione di allenamento». Leggi su ...

Come previsto la squadra granata è potuta tornare ad allenarsi in gruppo su autorizzazione dell'Autorità sanitaria locale. TORINO - Il Torino è tornato ad allenarsi in gruppo. Stamattina al FIladelfia, come da autorizzazione dell'Autorità sanitaria locale competente i granata hanno ripreso la preparazione in vista della t ...