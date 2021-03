Spagna | convalidati arresti 6 italiani fermati a Barcellona**

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Madrid, 3 mar. (Adnkronos) - Il Tribunale numero 17 di Barcellona ha convalidato glidei sei, tra cui una ragazza,sabato scorso nella città catalana durante le proteste per chiedere la liberazione del rapper Hasel, condannato a nove mesi di carcere per aver paragonato Juan Carlos a un boss mafioso e per aver accusato la polizia di torturare e uccidere manifestanti e migranti. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti spagnole, secondo le quali glisono accusati di reati che vanno dall'appartenenza a un gruppo criminale al tentato omicidio, dall'attentato a pubblico ufficiale a disordini pubblici. I sei, attualmente rinchiusi nel carcere di Brians, sarebbero riconducibili a gruppi "anarchici", secondo i media locali, e attenderanno il processo in carcere - anche se ci sarà la possibilità ...

