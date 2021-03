Scuole chiuse: le proteste corrono online. Verso la proroga del congedo parentale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Scuole di ogni ordine e grado, chiuse automaticamente in zona rossa (asili compresi) mentre nelle aree gialle o arancioni, i ragazzi e i bambini resteranno a casa in DaD in caso di raggiungimento della soglia limite di rischio di 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti in territori. Saranno i presidenti delle Regioni a intervenire «in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento della situazione epidemiologica». Come sta già accadendo nelle decine di zone in arancione scuro. Leggi anche › Scuola, il piano di Draghi: recuperare i giorni di scuola persi (anche a giugno) › A scuola anche sabato e domenica? La proposta che fa discutere Getty ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021)di ogni ordine e grado,automaticamente in zona rossa (asili compresi) mentre nelle aree gialle o arancioni, i ragazzi e i bambini resteranno a casa in DaD in caso di raggiungimento della soglia limite di rischio di 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti in territori. Saranno i presidenti delle Regioni a intervenire «in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento della situazione epidemiologica». Come sta già accadendo nelle decine di zone in arancione scuro. Leggi anche › Scuola, il piano di Draghi: recuperare i giorni di scuola persi (anche a giugno) › A scuola anche sabato e domenica? La proposta che fa discutere Getty ...

